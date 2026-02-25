В США удален крупнейший архив документов об НЛО с 3,8 млн файлов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший открытый архив рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах исчез с сервера спустя считаные часы после заявления президента США Дональда Трампа о публикации данных о внеземной жизни. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

По информации издания, 20 февраля с основного сервера сайта Black Vault пропали сотни гигабайтов информации. Речь идет об одном из самых масштабных онлайн-архивов, посвященных НЛО и другим аномальным явлениям.

Проект на протяжении 30 лет ведет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил государственным органам более 11 тысяч официальных запросов о раскрытии информации и собрал свыше 3,8 млн рассекреченных документов, связанных с неопознанными летающими объектами и сопутствующими темами.

Сам Гринуолд заявил, что не склонен однозначно считать произошедшее диверсией, однако полностью исключать такую версию не готов. По его словам, помимо исчезновения массивов данных были зафиксированы изменения прав доступа к ряду директорий на сервере.

Исследователь подчеркнул, что намерен восстановить архив с использованием резервных копий.

20 февраля Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что поручит Пентагону обнародовать сведения о внеземной жизни и НЛО.