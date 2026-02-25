Поиск

В Южной Корее считают, что дочь Ким Чен Ына возглавила ракетное направление КНДР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чжу Э исполняет обязанности генерального директора ракетного управления КНДР, сообщает южнокорейская газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на осведомленные правительственные источники.

Согласно им, дочь Ким Чен Ына исполняет обязанности "генерального директора по ракетам" в Северной Корее и внимательно следит за развитием событий на проходящем в Пхеньяне девятом съезде Трудовой партии.

Южнокорейская разведка предполагает, что северокорейский лидер назначил свою дочь на должность "генерального директора по ракетам", чтобы обеспечить оперативный контроль над военными. При этом издание отмечает, что официально главное управление ракетостроения страны возглавляет Чан Чхан Ха.

Однако дочь Ким Чен Ына получает отчеты от генералов и отдает распоряжения.

Кроме того, по данным источников издания, дочь Ким Чен Ына сменила имя с Ким Чжу Э на Ким Чжу Хэ. Газета подчеркивает, что этот факт может свидетельствовать о том, что дочь северокорейского лидера была назначена его преемницей.

"Чосон Ильбо" напоминает, что первоначально нынешний лидер КНДР был известен как Ким Чен Ун, но затем сменил имя на Ким Чен Ын.

Существует теория, что он сменил свое имя с "Чен Ун" (что означает "облако") на "Чен Ын" ("благодать") в 2009 году, когда его назначили преемником своего отца Ким Чен Ира.

