Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги во вторник, исключениями стали французский индикатор и сводный европейский индекс.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,23% - до 629,14 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,04%, германский DAX - 0,02%, итальянский FTSE MIB - 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,54%. Французский CAC 40 прибавил 0,26%.

Негативным фактором стала повышенная неопределенность в плане американских импортных пошлин.

Верховный суд США в пятницу признал незаконным решение американского президента Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства полномочий на введение подобных тарифов.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%, опираясь на закон о торговле 1974 года. При этом он предупредил страны, с которыми США уже заключили торговые соглашения, что их попытки "играть в игры" могут привести к введению против них еще более значительных тарифов.

Между тем, по оценке Европейской комиссии, новая тарифная политика Белого дома может привести к нарушению торговой сделки, заключенной между Брюсселем и Вашингтоном. В случае введения заявленных Трампом глобальных пошлин тарифы на некоторые сельскохозяйственные товары, поставляемые в США из ЕС, могут превысить согласованный потолок в 15%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Европарламенте собираются приостановить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Тем временем индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в феврале опустился до минимальных с октября 97 пунктов с 99 пунктов в январе. Индикатор доверия компаний перерабатывающей промышленности снизился до 102 с 105 пунктов месяцем ранее, в сфере услуг - до 95 с 98 пунктов, в розничной торговле - до 98 с 99 пунктов. Индекс доверия предпринимателей в строительном секторе остался на январском уровне в 97 пунктов.

Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в январе снизились на 3,9% в годовом выражении, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Снижение зафиксировано впервые с июня 2025 года.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции британского медицинского холдинга ConvaTec, подорожавшие на 10,4% после улучшения годового прогноза.

Рыночная стоимость французского оператора платежного сервиса Edenred повысилась на 3,9%. Его EBIDTA за 2025 год оказалась лучше ожиданий рынка.

Испанская энергетическая компания Endesa увеличила капитализацию на 7,1%. Ранее она сообщила, что в ближайшие три года намерена инвестировать 10,6 млрд евро в модернизацию и расширение инфраструктуры.

Самое большое падение в сводном индексе продемонстрировал британский оператор студенческих общежитий Unite Group, потерявший 14% капитализации. Компания предупредила инвесторов, что ожидает сокращения доходов в 2026 году на фоне слабого спроса, в том числе со стороны иностранных студентов.

Финская инвесткомпания Mandatum потеряла 9,1% рыночной стоимости после сообщений о том, что ее акционер Altor продал 35 млн акций Mandatum с дисконтом в 7%.

Котировки швейцарской Galenica, предоставляющей услуги в сфере здравоохранения, опустились на 6,3%. Galenica объявила, что планирует прекратить производство фармацевтической продукции на предприятии Bichsel.

Бумаги британского Standard Chartered подешевели на 1,5%. Его прибыль за 2025 год не оправдала ожиданий рынка. Банк также анонсировал новый buyback на $1,5 млрд.

