Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, почти восстановившись после падения по итогам предыдущей сессии.

В понедельник основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и ввиду опасений за устойчивость ИИ-сектора.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины на весь импорт из всех стран мира в размере 10%. Это решение вступило в силу во вторник. Трамп также говорил, что базовая пошлина будет повышена до 15%, однако сроки действия такой меры и дата ее вступления в силу остаются под вопросом.

"Прямые последствия пошлин могут оказаться временными с денежно-кредитной точки зрения, но отсутствие ясности в отношении их длительности и масштаба поддерживает повышенный уровень волатильности", - сказал старший аналитик брокерской компании XS.com Антонио Ди Джакомо.

Решение Верховного суда США признать незаконными введенные Трампом в прошлом году пошлины может способствовать охлаждению инфляции, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. При этом он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств замедления роста потребительских цен, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение ключевой процентной ставки.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый организацией Conference Board, в феврале повысился до 91,2 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в феврале индикатор составит 87 пунктов, по данным Trading Economics.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора.

Акции Advanced Micro Devices подорожали на 8,8% на новости, что Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) приняла решение закупить у AMD процессоры на сумму до $60 млрд в течение пяти лет.

Цена бумаг Home Depot Inc. поднялась на 2%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта сократил чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость акций Keurig Dr Pepper выросла на 4,2%. Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих получил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года и увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Капитализация Keysight Technologies подскочила на 23% благодаря сильному прогнозу этого производителя электрического оборудования на второй финквартал.

Американская компания Hims & Hers Health Inc., работающая в сфере телемедицины, наоборот, дала слабый прогноз для выручки на текущий квартал, и ее рыночная стоимость снизилась на 0,4%.

Акции Warner Bros. Discovery (WBD) прибавили в цене 0,8%, Netflix Inc. - 2,7%, бумаги Paramount Skydance подешевели на 1,6%. WBD сообщила о получении обновленного предложения о покупке от Paramount, но не раскрыла его условия. Заключенное ранее с Netflix соглашение остается в силе, и совет директоров по-прежнему рекомендует акционерам эту сделку.

Позднее на этой неделе будет обнародована отчетность Nvidia Corp., крупнейшей по капитализации компании мира.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,76% и составил 49174,5 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Salesforce Inc., подорожавшие на 4,1%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,77% - до 6890,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,04% и завершил торги на уровне 22863,68 пункта.