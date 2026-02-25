Си Цзиньпин призвал Германию усилить коммуникацию по стратегическим вопросам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Китаю и Германии нужно активнее взаимодействовать по стратегическим вопросам, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

Официальные китайские СМИ отмечают, что такую точку зрения он выразил на встрече в Пекине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также Си Цзиньпин призвал Берлин работать над мерами по повышению взаимного доверия между обеими странами.

Также китайский лидер призвал Берлин участвовать "в совместных мерах по защите мультилатерализма и принципа свободной торговли".

По сообщению европейских СМИ, Мерц, в свою очередь, заявил, что собирается обсудить с Китаем спорные торговые вопросы. "У нас есть четкие опасения, которые касаются нашего двустороннего сотрудничества. Есть вещи, которые мы хотим улучшить, сделать более справедливыми", - сказал он.

Канцлер ФРГ, говоря об отношениях с Китаем, подчеркнул, что выступает "за диалог на равных" с Пекином.

В свою очередь, агентство EFE отмечает, что Мерца в Китае сопровождают руководители примерно 30 крупных компаний Германии, в частности, Volkswagen, Siemens и BMW.

Агентство констатирует, что на фоне сложностей в отношениях Европы с США, лидеры европейских стран в последние месяцы стали все больше обращать внимание на отношения с Пекином. Так, недавно Китай посетили лидеры Франции, Великобритании, Финляндии, Испании и Ирландии.