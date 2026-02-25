В ЕК предложили Венгрии и Словакии временно получать нефть через нефтепровод "Адрия"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Координационная группа Еврокомиссии (ЕК) по нефти предложила в среду Венгрии и Словакии временное альтернативное снабжение нефтью по нефтепроводу "Адрия" взамен ремонтируемого нефтепровода "Дружба", сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Есть другой путь снабжения, который может быть использован Венгрией и Словакией. Это нефтепровод "Адрия" через Хорватию", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе по итогам совещания рабочей группы.

"Хорватия подтвердила, что сырая нефть нероссийского происхождения транспортируется по этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию", - добавила Иконен.

По ее словам, другие нефтеналивные суда "с нероссийской нефтью" направляются в хорватский нефтяной терминал для обеспечения поставок Венгрии и Словакии.

Итконен пояснила, что "Адрия" - это главный альтернативный нефтепровод для Венгрии и Словакии, у него достаточно мощности, чтобы увеличивать объемы поставок и полностью покрыть потребности этих двух стран. Он уже использовался для доставки нефти по этим направлениям.

Ей был задан вопрос, могут ли Венгрия и Словакия получать через "Адрию" российскую нефть, поскольку пользуются исключением из запрета ЕС на поставки трубопроводной нефти из РФ. "Хорватия заявила, что изучает ситуацию с точки зрения того, может ли она согласиться на доставку в свой порт российской нефти, соблюдая при этом санкции ЕС. Но на данной стадии нет дополнительных подробностей", - ответила Итконен.

Она также не дала прямого ответа на вопрос о разнице в ценах на российскую и иную нефть для Венгрии и Словакии. "Что касается цены на нефть, речь идет о рынках. Это рынки определяют цены", - сказала представитель ЕК.

Вместе с тем Итконен напомнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находясь 24 февраля в Киеве, "призвала, чтобы ремонт нефтепровода "Дружба" был ускорен".

Итконен сообщила, что на прошлой неделе было получено письмо украинской стороны с оценкой ущерба и условий быстрого ремонта нефтепровода. "Экстренный ремонт уже идет", - заявила пресс-секретарь.

Как говорится в сообщении хорватской JANAF, на ее морском терминале в Омишале в настоящее время идет разгрузка партии нефти для венгерской компании MOL. "К началу апреля ожидается прибытие еще семи танкеров для того же пользователя нефтепроводной системы JANAF. Все танкеры перевозят исключительно нефть нероссийского происхождения", - говорится в сообщении.

Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и в других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.

Ранее MOL сообщила, что с 27 января остановлена прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" как в Венгрию, так и в Словакию. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину.



