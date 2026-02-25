Вэнс считает, что украинский кризис не удастся решить без дипломатии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил, что для разрешения украинского кризиса нужно продолжать действовать дипломатическими средствами.

"Способ решить вопрос - продолжать дипломатическое взаимодействие. И это то, что нас просит делать президент", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, США не питают "иллюзий", будто задача может оказаться простой, однако ожидают в конце концов успеха.

"Мы настроены оптимистично в отношении того, что мы доберемся до момента, когда и РФ, и Украина почувствуют, что они получили достаточно нужного им", - пояснил вице-президент.

Он добавил, что США ведут "тщательно спланированные переговоры" и с Россией, и с Украиной.