Поиск

США хотят потратить еще $12,6 млрд для усиления слежки за военной активностью КНР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти хотят потратить еще $12,6 млрд с целью усилить средства слежения за военной активностью КНР, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на документ, переданный Конгрессу США.

"Пентагон планирует потратить дополнительно $12,6 млрд, чтобы улучшить наблюдение за военными маневрами Китая, его подлодками и спутниками в то время, как США пытаются противодействовать "беспрецедентному наращиванию военных сил Китая" в Азии, следует из бюджетного документа, направленного Конгрессу", - информирует агентство.

Bloomberg уточняет, что данные расходы включены в почти $152 млрд дополнительного финансирования, которые хочет получить Пентагон, отдельно от принятого оборонного бюджета на 2026 финансовый год в размере $893 млрд.

В частности, $1 млрд планируется потратить на секретные кибероперации наступательного характера, $528 млн на расширение спутников-разведчиков раннего предупреждения, которые должны отслеживать действия космических аппаратов КНР и РФ против американских систем. Еще $143 млн должны пойти на улучшение возможностей для США отслеживать подлодки, в том числе за счет датчиков на океанском дне.

Bloomberg уточняет, что $1 млрд направят на программу Космических сил США с участием компании Boeing под названием X-37B "Orbital Test Vehicle" (опытного беспилотного орбитального аппарата).

США Пентагон Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

 Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

 Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });