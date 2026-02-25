США хотят потратить еще $12,6 млрд для усиления слежки за военной активностью КНР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти хотят потратить еще $12,6 млрд с целью усилить средства слежения за военной активностью КНР, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на документ, переданный Конгрессу США.

"Пентагон планирует потратить дополнительно $12,6 млрд, чтобы улучшить наблюдение за военными маневрами Китая, его подлодками и спутниками в то время, как США пытаются противодействовать "беспрецедентному наращиванию военных сил Китая" в Азии, следует из бюджетного документа, направленного Конгрессу", - информирует агентство.

Bloomberg уточняет, что данные расходы включены в почти $152 млрд дополнительного финансирования, которые хочет получить Пентагон, отдельно от принятого оборонного бюджета на 2026 финансовый год в размере $893 млрд.

В частности, $1 млрд планируется потратить на секретные кибероперации наступательного характера, $528 млн на расширение спутников-разведчиков раннего предупреждения, которые должны отслеживать действия космических аппаратов КНР и РФ против американских систем. Еще $143 млн должны пойти на улучшение возможностей для США отслеживать подлодки, в том числе за счет датчиков на океанском дне.

Bloomberg уточняет, что $1 млрд направят на программу Космических сил США с участием компании Boeing под названием X-37B "Orbital Test Vehicle" (опытного беспилотного орбитального аппарата).