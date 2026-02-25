Поиск

Ирландия усилит сотрудничество со странами НАТО для укрепления морской безопасности

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ирландия стремится к установлению более тесных связей со странами НАТО для обеспечения своей морской безопасности, пишет в среду Financial Times (FT).

"Новая стратегия Дублина из-за возросшей обеспокоенности в связи с Россией может включать запрос военно-морской помощи у Великобритании и Франции", - сообщает газета со ссылкой на опубликованную в среду стратегию морской безопасности страны.

Издание отмечает, что "нейтральная Ирландия добивается более тесного сотрудничества с Великобританией и другими странами НАТО для защиты своей обширной морской зоны, поскольку Россия усиливает наблюдение за уязвимыми подводными кабелями в ирландских водах".

Кроме того, сообщает FT, новая стратегия предусматривает возможность обращения Ирландии за военно-морской помощью к Великобритании и Франции в период председательства Ирландии в ЕС, которое начинается 1 июля.

В стратегии также говорится, что во втором квартале 2026 года Ирландия "приступит к заключению соглашения" со странами Объединенных экспедиционных сил (ОЭС, Joint Expeditionary Forces, JEF), "чтобы участвовать в соответствующих видах деятельности".

Эту военную структуру быстрого реагирования возглавляет Великобритания, в нее входят также члены НАТО - Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. FT отмечает, что деятельность ОЭС "сосредоточена в районе Арктики и Северной Атлантики; в последнее время эта группа играет ведущую роль в противодействии актам саботажа в отношении кабелей в Балтийском море".

"Ирландия не планирует присоединяться к самим ОЭС, а скорее участвовать в деятельности так называемой ОЭС+ - расширенной структуры партнерства, которая позволяет выстраивать разовое сотрудничество", - пишет газета.

