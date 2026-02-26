Установлены личности кубинцев из США, вторгшихся на американском катере в воды Кубы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Кубы опознали всех находившихся на катере, который в ночь на четверг со стороны США вошел в кубинские территориальные воды, где произошла перестрелка, в следствие которой несколько человек на катере погибли.

Согласно данным кубинского информационного портала Cubadebate, "эти вооруженные люди на катере, зарегистрированном во Флориде, вошли в территориальные воды Кубы с террористическими намерениями".

"На катере находились десять человек со штурмовыми винтовками со снайперскими прицелами, бутылками с зажигательной смесью. На них была камуфляжная форма и бронежилеты", - информирует портал.

Задержаны шесть человек, все они кубинцы, проживающие в США. Еще четверо погибли в перестрелке, пока определена личность лишь одного - он также кубинец из США.

Ранее сообщалось, что кубинские морские пограничники открыли в ночь на четверг ответный огонь по гражданскому катеру из США, вторгшемуся в кубинские территориальные воды.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, а те открыли ответный огонь.

В итоге четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, ранен один из пограничников. Всех пострадавших доставили на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь.