Поиск

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По крайней мере 1,8 тыс. компаний подали иски в суды, требуя от властей США компенсации потерь, понесенных ими из-за прошлогоднего повышения Белым домом пошлин на импорт, пишет газета The Wall Street Journal.

В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение президента страны Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Вслед за этим десятки компаний, включая FedEx Corp., обратились с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до вынесения решения Верховным судом США, в числе которых, Costco Wholesale, Goodyear Tire & Rubber и Barnes & Noble Purchasing.

Количество компаний, подающих иски с требованием о компенсации, увеличивается каждый день, и юристы прогнозируют надвигающуюся волну судебных разбирательств, пишет WSJ.

"Мы говорим о масштабе, сравнимом с "асбестовым" скандалом", - заявил федеральный юрист Мэтью Селигман, который подает иски от лица импортеров. Число исков с требованием выплаты компенсаций, поданных в связи с "асбестовым" скандалом в США в течение нескольких десятилетий, составило несколько тысяч.

Глобальные пошлины, введенные Трампом в прошлом году, принесли США не менее $130 млрд за десять месяцев их действия. В общей сложности они затронули по меньшей мере 301 тыс. импортеров.

США FedEx Costco Goodyear
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });