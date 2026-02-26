Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По крайней мере 1,8 тыс. компаний подали иски в суды, требуя от властей США компенсации потерь, понесенных ими из-за прошлогоднего повышения Белым домом пошлин на импорт, пишет газета The Wall Street Journal.

В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение президента страны Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Вслед за этим десятки компаний, включая FedEx Corp., обратились с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до вынесения решения Верховным судом США, в числе которых, Costco Wholesale, Goodyear Tire & Rubber и Barnes & Noble Purchasing.

Количество компаний, подающих иски с требованием о компенсации, увеличивается каждый день, и юристы прогнозируют надвигающуюся волну судебных разбирательств, пишет WSJ.

"Мы говорим о масштабе, сравнимом с "асбестовым" скандалом", - заявил федеральный юрист Мэтью Селигман, который подает иски от лица импортеров. Число исков с требованием выплаты компенсаций, поданных в связи с "асбестовым" скандалом в США в течение нескольких десятилетий, составило несколько тысяч.

Глобальные пошлины, введенные Трампом в прошлом году, принесли США не менее $130 млрд за десять месяцев их действия. В общей сложности они затронули по меньшей мере 301 тыс. импортеров.