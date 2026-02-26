Что случилось этой ночью: четверг, 26 февраля

Инцидент с катером США у берегов Кубы, телефонный разговор Зеленского и Трампа, отставка Саммерса из-за дела Эпштейна

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сотрудники кубинской погранслужбы открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, вторгшемуся в территориальные воды Кубы. Погибли четыре человека, шестеро пострадали. По данным властей, пассажиры катера были кубинцами с видом на жительство в США, имели при себе оружие и планировали "проникнуть на Кубу в террористических целях".

- Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году, сообщило Axios со ссылкой на источники.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам переговоров по урегулированию ситуации на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные".

- В Госдуму внесли проект обращения к парламентам Франции, Великобритании, ООН и Европарламенту в связи с информацией СВР о планах поставок ядерного оружия Киеву, сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

- На юге Сахалина сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В составе находились 30 вагонов. Обошлось без опрокидывания и пострадавших. Из-за аварии временно приостановлено движение пригородных поездов Чехов - Холмск - Чехов.

- Бывший министр финансов США и экс‑президент Гарвардского университета Ларри Саммерс объявил об уходе в отставку со своих преподавательских и академических должностей из-за контактов с финансистом Джеффри Эпштейном.