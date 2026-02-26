Поиск

США настаивают на участии Китая в договоре по контролю над вооружениями

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США считают, что для заключения настоящего соглашения о контроле над вооружениями одним из его участников должен быть Китай, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение, в том числе ядерное, в XXI веке было легитимным, в нем должны участвовать три страны - Соединенные Штаты, Россия и Китай", - сказал Рубио журналистам.

По мнению госсекретаря США, несмотря на заявления Пекина, что они сильно отстают от США и России в производстве ядерного оружия, у них есть "потенциал наверстать упущенное, и они уже на пути к этому".

Он добавил, что Вашингтон продолжит настаивать на участии Китая в соглашении по контролю над вооружениями.

"Для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения", - заключил Рубио.

Ранее сообщалось, что Штаты планируют провести переговоры по вопросу контроля над ядерным оружием с китайскими коллегами на этой неделе в Женеве.

Президент США неоднократно говорил о необходимости привлечь Китай к переговорам по контролю над вооружениями.

В начале февраля представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь напомнил, что власти КНР в настоящее время не считают нужным вести переговоры по теме ядерного оружия.

"Ядерный потенциал Китая находится совершенно на ином уровне по сравнению с США и Россией. В данный период времени Китай не будет участвовать в переговорах о ядерном разоружении", - сказал он.

