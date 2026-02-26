Иран готовит ядерные объекты к возможному нападению на страну

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иранские власти приводят в порядок ядерные объекты, пострадавшие при ударах США и Израиля в июне 2025 года, и укрепляют их в связи с вероятной угрозой новых атак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

"Снимки со спутников заставляют предположить, что Пентагону придется столкнуться с противником, нацеленным на сохранение своих ключевых возможностей и ядерного потенциала. Снятые в феврале фотографии показывают, что иранские инженеры расчищают обломки на поврежденных ядерных объектах, одновременно с тем укрепляют ключевые объекты против будущих атак", - сообщает агентство.

Bloomberg поясняет, что американским военным планировщикам придется иметь дело с разветвленной и раскиданной на большой территории, частично скрытой сетью объектов; причем операцию будет затруднять сложный ландшафт Ирана и то, что ядерная программа Ирана сосредоточена не в одной точке, а имеет промышленный масштаб.

В частности, иранская сторона запечатывает входы под землю у крупнейшего ядерного комплекса в Исфахане; наблюдатели полагают, что это делается, чтобы предотвратить обрушение из-за авиаударов, устранить слабые места, уязвимые перед боеприпасами проникающего действия.

Восстановительные работы идут в Натанзе; над поврежденным предприятием по обогащению урана, где проходили испытания обогатительные центрифуги, возведена новая крыша. Также неясно, в каком состоянии находится подземная инфраструктура после ударов, в том числе электроснабжение.

Кроме того, Иран занимается укреплением конструкции двух туннелей, ведущих в подземное сооружение, которое располагается под горой Коланг-Газ-Ла возле ядерных объектов в Натанзе. В связи с этим Bloomberg отмечает сложности уничтожения подобных целей, расположенных под горными массивами, вроде объекта в Фордо. Для их полного разрушения могут потребоваться повторные налеты или наземные действия – более рискованный вариант действий.

Вместе с тем новую структуру возвели на территории иранского военного комплекса в Парчине на юго-востоке страны: Израиль атаковал его осенью 2024 года. Здесь проходили испытания взрывчатых веществ, и Bloomberg добавляет, что эти технологии могут использовать и при сборке ядерного заряда.

По данным спутниковых снимков, в промышленном комплексе "Ходжир" к востоку от Тегерана, поставляющем топливо и детали для баллистических ракет, возводят насыпи и противовзрывные стены, чтобы не допустить цепную реакцию от детонации разных построек.

Третий раунд переговоров между США и Ираном проходит в Женеве. Оман выступает в качестве посредника. В четверг глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди сообщал, что переговоры делегаций США и Ирана приостановлены.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит получения ядерного оружия Ираном. Кроме того, он утверждал, что до сих пор не получил заверений Тегерана об отсутствии намерений получить такое оружие.