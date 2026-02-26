Иран не намерен отказываться навсегда от обогащения урана

Иранское предложение США не содержит пунктов о ракетной программе Тегерана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иран отверг идею о полном демонтаже своих ядерных объектов и не включил в свое предложение для США пункты, связанные с ракетной программой, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

"Принцип обнуления обогащения урана навсегда, демонтажа ядерных объектов и передачи запасов урана полностью отвергнут", - цитирует телеканал слова высокопоставленного иранского чиновника.

Источник сообщил телеканалу, что предложение Тегерана на непрямых переговорах в Женеве было в основном сосредоточено на снятии санкций США и на поводах для беспокойства США, связанных с ядерной программой Ирана.

"Наше предложение по решению включает технические и практические направления, а также данные, доказывающие, что мы не стремимся к созданию ядерного оружия. Предложение подтверждает, что обогащение урана является суверенным правом, и предлагает временную заморозку обогащения на ограниченный период", - сказал источник.

Кроме того, по его словам, предложения не включают никаких идей в отношении ракетных систем и оборонных программ.

Чиновник отметил, что иранское предложение включает сокращение запасов урана до уровней низкого обогащения под надзором МАГАТЭ и достижение "общих интересов, особенно в экономическом измерении", сообщает "Аль-Джазира".

В Женеве проходит третий раунд переговоров между делегациями США и Ирана. В настоящий момент переговоры поставлены на паузу. По данным "Аль-Джазиры", возобновление переговорного процесса ожидают около 20:00 мск.