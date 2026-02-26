Поиск

Глава ЕК объявила об оборонных планах для восточных стран ЕС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен укрепить приграничные страны на восточном фланге союза, выделит им наибольшую часть средств оборонной программы ЕС SAFE, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы мобилизуем до 800 млрд евро к 2030 году на оборонные нужды. (...) Но сегодня я хочу сказать, что Европа также уделяет пристальное внимание безопасности восточных границ. Потому что их безопасность жизненно важна для всей Европы. Почти две трети из 150 млрд евро, доступных в рамках нашей программы совместных закупок SAFE, предварительно выделены восьми приграничным странам", - сказала глава ЕК, выступая в четверг в Брюсселе на конференции высокого уровня по стратегии для приграничных регионов стран восточного фланга ЕС.

Кроме того, фон дер Ляйен напомнила об "общеевропейских флагманских проектах", таких как "Наблюдение за восточным флангом" и "Инициатива по защите от дронов", которые, по ее словам, "помогут обеспечить безопасность именно восточных приграничных регионов".

"Наш новый план действий по борьбе с дронами будет направлен на противодействие угрозам безопасности от беспилотников до аэростатов-нарушителей. В дополнение к этому мы инвестируем миллиарды в военную мобильность в приграничных регионах, чтобы войска и техника могли быть развернуты быстрее. И мы утроим финансирование на границах для обеспечения безопасности", - сообщила глава ЕК.

