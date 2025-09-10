Глава Еврокомиссии призвала укреплять оборону на восточном фланге ЕС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала инвестировать в оборонный потенциал восточного фланга Евросоюза. Она заявила об этом в Европарламенте, представляя ежегодный доклад о состоянии Евросоюза.

"И нет никаких сомнений: восточный фланг Европы обеспечивает безопасность всей Европы. От Балтийского до Черного моря. Вот почему мы должны инвестировать в его поддержку (...) Это означает предоставление Европе независимых стратегических возможностей", - сказала фон дер Ляйен.

Она убедилась в необходимости такого подхода, побывав на прошлой неделе в "прифронтовых государствах". "Мы должны инвестировать в космическое наблюдение в режиме реального времени, чтобы ни одно перемещение войск не осталось незамеченным. Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и выстроить стену беспилотников. Это не абстрактная амбиция. Это основа надежной обороны", - сказала глава ЕК.

Она также упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

По ее словам, Евросоюзу нужен совместно разработанный, совместно развернутый и совместно поддерживаемый военный потенциал, способный реагировать в режиме реального времени. "Такой потенциал, который не оставляет никаких сомнений относительно наших намерений", - заявила фон дер Ляйен.