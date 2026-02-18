ЕК представила стратегию по усилению поддержки восточных стран ЕС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в среду комплексную стратегию по усилению поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной.

"Восточные приграничные регионы – это не только национальные границы, это европейские границы. (...) Укрепление восточных приграничных регионов является стратегической инвестицией в безопасность, стабильность, сплоченность и конкурентоспособность Европы", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Раффаэле Фитто, курирующий политику сплоченности и реформ.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что ряд регионов из девяти государств-членов – Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии – особенно пострадали в последние годы от геополитических, экономических, торговых потрясений и демографического спада.

В Брюсселе заявляют, что с 2022 года ЕС оказывал политическую, техническую и финансовую поддержку восточным регионам для улучшения инфраструктуры, повышения экономической устойчивости, развития обороноспособности, решения проблем в энергетике и транспортной инфраструктуре, а также для создания рабочих мест. Кроме того, по мнению ЕК, "маршруты солидарности" ЕС-Украина способствовали поддержанию торговли". "Тем не менее, поскольку экономические условия и ситуация с безопасностью в этих регионах продолжают ухудшаться из-за продолжающейся войны, необходима дальнейшая поддержка со стороны ЕС", - считают в Еврокомиссии.

Выдвинутая стратегия включает пять приоритетных направлений.

Первым из них в документе называются безопасность и устойчивость, которые, в частности, предусматривают программу "Наблюдение за восточным флангом", Европейскую инициативу по защите от беспилотников, Европейский воздушный щит и Европейский космический щит.

Далее следуют экономический рост и региональное процветание. Планируется облегчение доступа к финансированию, в том числе через механизм EastInvest, чтобы помочь заинтересованным странам получить доступ к кредитной и консультационной поддержке, объединив группу Европейского инвестиционного банка, другие международные финансовые институты и несколько национальных и региональных банков.

Новая стратегия предусматривает "опору на местные сильные качества". Приоритетное внимание предполагается уделять интеграции электроэнергетических предприятий стран Балтии с европейскими сетями и развитию трансграничной водородной инфраструктуры, такой как Северо-Балтийский водородный коридор.

Еще одним направлением стратегии является "содействие цифровой связи и модернизация транспортных сетей, включая дороги двойного назначения, железные дороги и портовую инфраструктуру, а также трансграничные связи с Украиной и Молдавией".

Кроме того, в план усиления приграничных регионов заложена цель решения проблем депопуляции и нехватки рабочей силы "посредством программ перехода от образования к трудоустройству и укрепления местных сообществ в рамках Программы повышения устойчивости СМИ и борьбы с дезинформацией", объясняют в Еврокомиссии.