Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Венгерская энергетическая компания MOL в четверг объявила о достижении соглашения с хорватской компанией JANAF относительно тестирования пропускных способностей трубопровода "Адрия", сообщает сербская газета "Политика".

"Компания MOL приветствует начало испытаний, поскольку это может положить конец долгосрочным дебатам о фактической пропускной способности трубопровода. Тестирование с участием специалистов покажет, какой объем может пропустить трубопровод "Адрия", - цитирует издание сообщение венгерской компании.

Кроме того, MOL ожидает ответа от хорватской стороны ответа относительно того, разрешит ли она транзит российской сырой нефти. JANAF пока не ответила на запрос, направленный на прошлой неделе, и попросила время для разъяснения действующего уже несколько лет регламента ЕС о санкциях, за который также голосовала Хорватия, отмечает "Политика".

Как сообщалось ранее, из-за повреждения инфраструктуры нефтепровода "Дружба" на территории Украины в Европейской комиссии предложили Венгрии и Словакии временно получать нефть через нефтепровод "Адрия". Начало поставок через него планируется на апрель.

