Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

Переговоры на техническом уровне пройдут на следующей неделе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что третий раунд переговоров США и Ирана завершен, удалось добиться значительных успехов.

"Мы завершили этот день после значимых успехов на переговорах США и Ирана. Мы возобновим их вскоре после того, как стороны проведут консультации в своих столицах", - приводит слова министра журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

"Переговоры на техническом уровне пройдут на следующей неделе", - добавил глава МИД.