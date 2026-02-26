Хиллари Клинтон в конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила конгрессменам США, что она не знала о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

"Я не имела ни малейшего представления об их преступной деятельности. Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы. Мне нечего добавить к этому", - сказала Клинтон во вступительном заявлении на закрытом заседании конгресса, текст которого она опубликовала в соцсети Х.

"Комитет (по надзору конгресса - ИФ) обосновал мне повестку на основании предположения, что у меня есть информация относительно расследований преступной деятельности Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл. Позвольте мне быть максимально ясной. У меня нет такой информации", - подчеркнула Клинтон.

При этом она отметила: "Как мы все знаем, слишком часто расследования конгресса представляют собой пристрастный политический театр, что является пренебрежением обязанностями и оскорблением американского народа".

Ранее комитет по надзору конгресса США вызвал Хиллари Клинтон дать показания под присягой в связи с тем, что в опубликованных материалах Минюста США по делу Эпштейна были обнаружены фотографии ее супруга, бывшего президента США Билла Клинтона, и сохранились свидетельства о возможных дружеских связях с Эпштейном.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.