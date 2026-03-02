Гросси отметил ограниченность обмена информацией МАГАТЭ и Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что несмотря на конфликт в регионе, агентству удается поддерживать связь с властями Ирана, сообщает "Аль-Джазира".

"Обмен сообщениями с Ираном очень ограничен, но он идет", - сказал он.

По его данным, и США, и Иран понимают необходимость возобновить диалог, и в случае принятия такого решения, МАГАТЭ может содействовать переговорам.

"Мы надеемся, что дипломатический процесс вновь будет идти. Так должно быть", - резюмировал Гросси.