Поиск

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Армия Ирана в понедельник заявила, что нанесла удар по базе США "Али ас-Салем" в Кувейте, сообщают западные СМИ.

"Ракетные подразделения сухопутных войск и ВМС, действуя из разных районов, за последние часы атаковали базу США "Али ас-Салем" в Кувейте и вражеские корабли в водах северной части Индийского океана", - приводят СМИ выдержки из заявления военных.

В армии отметили, что при атаках использовали 15 крылатых ракет.

В понедельник в Минобороны Кувейта заявили, что на территории эмирата разбились несколько военных самолетов США.

Иран США Кувейт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

 Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

 Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 208 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8555 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });