Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Армия Ирана в понедельник заявила, что нанесла удар по базе США "Али ас-Салем" в Кувейте, сообщают западные СМИ.

"Ракетные подразделения сухопутных войск и ВМС, действуя из разных районов, за последние часы атаковали базу США "Али ас-Салем" в Кувейте и вражеские корабли в водах северной части Индийского океана", - приводят СМИ выдержки из заявления военных.

В армии отметили, что при атаках использовали 15 крылатых ракет.

В понедельник в Минобороны Кувейта заявили, что на территории эмирата разбились несколько военных самолетов США.