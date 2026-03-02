Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба главы российского государства.

"Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа", - говорится в сообщении.

"Высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом выражена надежда, что ответные иранские действия не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних стран, включая объекты туристической и транспортной отраслей", - заявила пресс-служба Кремля.

По ее данным, эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации и подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом.

"Высказана обоюдная надежда на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе принципов взаимного уважения и равноправия", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении российско-катарских контактов по различным каналам, добавили в пресс-службе Кремля.