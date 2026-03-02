Поиск

Путин обсудил с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба главы российского государства.

"Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа", - говорится в сообщении.

"Высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом выражена надежда, что ответные иранские действия не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних стран, включая объекты туристической и транспортной отраслей", - заявила пресс-служба Кремля.

По ее данным, эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации и подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом.

"Высказана обоюдная надежда на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования разногласий на основе принципов взаимного уважения и равноправия", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении российско-катарских контактов по различным каналам, добавили в пресс-службе Кремля.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

QatarEnergy остановил производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за иранской атаки

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

 Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

 Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 221 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8557 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });