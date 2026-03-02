В ЕК пока не обеспокоены состоянием энергоснабжения ЕС из-за событий вокруг Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не видят причин для беспокойства в ближайшее время в том, что касается энергоснабжения ЕС в связи с событиями на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Наш анализ таков: нет непосредственных обеспокоенностей относительно снабжения Европейского союза. Мы просили государства-члены сообщить нам сегодня оценки на национальных уровнях, и через 48 часов соберется координационная группа по нефти", - сообщила пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос об энергетической стратегии ЕК в связи с обстановкой на Ближнем Востоке и, в частности, в Ормузском проливе, а также о влиянии событий вокруг Ирана на цены на энергию.

Итконен подтвердила, что 6 марта в Еврокомиссии состоятся дебаты по основным направлениям энергетической политики ЕС, и цены на энергию будут частью обсуждения.

Она не исключила, что, возможно, вопрос цен будет затронут и в понедельник на специальном заседании ЕК по безопасности в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Представитель ЕК не стала комментировать цены, однако отметила, что надо принимать во внимание состояние международных перевозок, доступность маршрутов, которые тоже скажутся на тарифах в долгосрочной перспективе.