В ВС США заявили о перехвате сотен иранских баллистических ракет

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американские военные за время операции против Ирана перехватили сотни баллистических ракет, запущенных по ВС США и их союзникам, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

"Системы перехватили сотни баллистических ракет, нацеленных на ВС США, наших партнеров. Ракеты угрожали стабильности региона", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Военачальник добавил, что американские военнослужащие также эффективно справляются с отражением атак беспилотников.