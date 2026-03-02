Поиск

В ЕК заявили, что ЕС удовлетворен оставшимися к концу зимы запасами газа в ПХГ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах ЕС к концу нынешней зимы составляют 30% объемов, и это дает основания не беспокоиться о газоснабжении, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Наши нынешние подземные запасы газа составляют примерно 30%, и это соответствует лимитам ЕС по заполнению хранилищ, чтобы к концу зимы иметь адекватный уровень и обеспечить возобновление резервов ближайшим летом. Мы не предпринимаем никаких чрезвычайных мер или каких-то подобных действий", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Нет никакой чрезвычайной ситуации", - повторила она.

Так представитель ЕК ответила на просьбу прокомментировать состояние запасов газа в хранилищах, а также на вопрос, будет ли Еврокомиссия принимать какие-либо специальные меры, учитывая, что суда, перевозящие СПГ, теперь испытывают проблемы в связи с обстановкой на Ближнем Востоке.

"Наш газовый импорт хорошо диверсифицирован, и это то, чему мы придавали внимание в последние годы", - добавила Итконен.

Она также отметила, что ЕК может созвать координационную группу по газу, если возникнет такая необходимость и об этом попросят государства-члены ЕС. Но сейчас, по ее словам, "нет непосредственных обеспокоенностей" в том, что касается газоснабжения.

ЕК ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные США заявили о планах наносить больше ударов вглубь Ирана

В Персидском заливе поврежден шведский танкер

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

СМИ оценили потери военного оборудования США в ходе конфликта с Ираном почти в $2 млрд

 СМИ оценили потери военного оборудования США в ходе конфликта с Ираном почти в $2 млрд

Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

 Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

Турецкие военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

 Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 353 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });