В ЕК заявили, что ЕС удовлетворен оставшимися к концу зимы запасами газа в ПХГ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах ЕС к концу нынешней зимы составляют 30% объемов, и это дает основания не беспокоиться о газоснабжении, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Наши нынешние подземные запасы газа составляют примерно 30%, и это соответствует лимитам ЕС по заполнению хранилищ, чтобы к концу зимы иметь адекватный уровень и обеспечить возобновление резервов ближайшим летом. Мы не предпринимаем никаких чрезвычайных мер или каких-то подобных действий", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Нет никакой чрезвычайной ситуации", - повторила она.

Так представитель ЕК ответила на просьбу прокомментировать состояние запасов газа в хранилищах, а также на вопрос, будет ли Еврокомиссия принимать какие-либо специальные меры, учитывая, что суда, перевозящие СПГ, теперь испытывают проблемы в связи с обстановкой на Ближнем Востоке.

"Наш газовый импорт хорошо диверсифицирован, и это то, чему мы придавали внимание в последние годы", - добавила Итконен.

Она также отметила, что ЕК может созвать координационную группу по газу, если возникнет такая необходимость и об этом попросят государства-члены ЕС. Но сейчас, по ее словам, "нет непосредственных обеспокоенностей" в том, что касается газоснабжения.