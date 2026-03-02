Поиск

Глава Пентагона заявил, что операция США против Ирана не будет бесконечной

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Операция США против Ирана является четкой, разрушительной, не будет бесконечной, заявил в понедельник министр войны США Пит Хегсет.

"Это не Ирак. Это не бесконечно (...) Здесь все наоборот. Эта операция - четкая, разрушительная, решающая задачи по уничтожению ракетной угрозы, флота и недопущения появления ядерного оружия", - отметил он на пресс-конференции.

Хегсет подчеркнул, что в настоящее время в Иране нет американских наземных войск, но при этом указал, что не будет "вдаваться в подробности того, что мы будем или не будем делать" в будущем.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Ирак Пит Хегсет
В Тегеране заявляют, что подготовились к затяжной войне

Глава Пентагона заявил, что сейчас в Иране нет американских военных

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

QatarEnergy остановил производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за иранской атаки

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Brent дорожает почти на 8%

Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте
