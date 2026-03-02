Глава Пентагона заявил, что операция США против Ирана не будет бесконечной

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Операция США против Ирана является четкой, разрушительной, не будет бесконечной, заявил в понедельник министр войны США Пит Хегсет.

"Это не Ирак. Это не бесконечно (...) Здесь все наоборот. Эта операция - четкая, разрушительная, решающая задачи по уничтожению ракетной угрозы, флота и недопущения появления ядерного оружия", - отметил он на пресс-конференции.

Хегсет подчеркнул, что в настоящее время в Иране нет американских наземных войск, но при этом указал, что не будет "вдаваться в подробности того, что мы будем или не будем делать" в будущем.