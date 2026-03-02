Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Два аэропорта Дубая возобновят работу с вечера понедельника, будет обслужено небольшое число рейсов, сообщает пресс-служба властей эмирата.

"Вечером 2 марта в ограниченном режиме возобновится работа аэропортов Дубая. Выдано разрешение для небольшого количества рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта Аль-Мактум (DWC)", - говорится в сообщении в соцсетях.

Уточняется, что ограниченное число рейсов выполнят авиакомпании Emirates и flydubai.

"Приоритет будет у пассажиров, забронировавших билеты заранее. С теми, кто перебронировался на эти рейсы, авиакомпания свяжется напрямую", - пояснили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, путешественникам следует узнавать о статусе своих рейсов напрямую у авиакомпаний и не выезжать в аэропорт без подтверждения времени вылета.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), авиакомпания flydubai планирует вечером выполнить рейсы из Дубая в Москву (FZ 8489), Казань (FZ 8205), Екатеринбург (FZ 8263) и Новосибирск (FZ 8081).