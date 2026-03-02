В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 555 человек погибли с субботы при ударах США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник телеканал Press TV со ссылкой на Общество Красного полумесяца Исламской Республики.

В частности, в организации отметили, что под атаку в провинции Хормозган на юге Ирана попала школа, погибли 165 учащихся, еще почти 100 получили ранения.

В Красном полумесяце добавили, что задействовали более 100 тыс. человек для оказания экстренной помощи на местах.

По данным организации, удары США и Израиля затронули свыше 130 иранских населенных пунктов.