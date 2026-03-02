Глава МИД КНР в телефонном разговоре выразил поддержку иранскому коллеге

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого выразил поддержку Ирану в защите суверенитета и своих законных прав, сообщают в понедельник китайские СМИ.

Ван И заявил Аракчи, что Пекин "поддерживает Иран в защите своего суверенитета, безопасности, территориальной целостности и национального достоинства, а также поддерживает Иран в защите своих законных прав и интересов".

Согласно сообщению, китайский министр призвал США и Израиль "незамедлительно прекратить военные операции и избегать эскалации напряженности, и не допустить распространения конфликта на весь ближневосточный регион".

Кроме того, Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Китайский дипломат в беседе подчеркнул, что США и Израиль "нарушили цели и принципы Устава ООН, преднамеренно разжигая войну против Ирана".