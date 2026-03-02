Поиск

Макрон заявил о необходимости расширения ядерного арсенала Франции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что считает чрезвычайно важным расширение ядерного арсенала страны.

"Расширение нашего ядерного арсенала необходимо. И речь не идет о вступлении в какую-либо гонку вооружений. Это никогда не входило в нашу доктрину", - сказал Макрон, выступая на мероприятии, посвященному ядерному сдерживанию.

Президент Франции отметил, что "поручил увеличить число ядерных боеголовок в нашем арсенале". Однако он добавил, что не намерен раскрывать точные цифры "в отличие от того, что делалось раньше".

