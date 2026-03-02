Поиск

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" во вторник планирует выполнить три вывозных рейса из ОАЭ, сообщила компания.

Два рейса вылетят в Москву из Дубая, один - из Абу-Даби. На них будут задействованы самолеты с увеличенной провозной емкостью. В первую очередь этими рейсами будут отправлены пассажиры, которые собирались улететь из ОАЭ 28 февраля.

"Для выполнения полетов 4 марта и далее "Аэрофлот" запросил слоты и ждет их подтверждения от аэропортов и авиавластей ОАЭ", - сказано в сообщении.

Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве.

Если пассажир откажется от вывозного рейса, он сможет оформить возврат денежных средств. Пассажирам, чей рейс в ОАЭ не состоялся, доступно несколько опций: бесплатный перенос на свободные места на рейсы по тому же направлению в том же классе (туда - 5-26 марта, обратно - по 2 апреля) с сохранением количества дней в пункте остановки; перенос на другие направления маршрутной сети "Аэрофлота" с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля (с доплатой до актуального тарифа, без сбора за изменение), а также возврат денежных средств.

Для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют опции по изменению дат и/или маршрута, аналогичные описанным выше.

