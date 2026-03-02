Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не стал исключать возможность развертывания американских военных на территории Ирана.

"У меня нет какого-то страха по поводу отправки военных. Другие президенты в таких случаях говорят: "Наших войск не будет там". А я так не говорю", - сказал американский лидер в понедельник в интервью газете The New York Post.

"Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся", - добавил он.