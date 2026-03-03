Поиск

Индия намерена купить у РФ еще пять полковых комплектов ЗРК С-400

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Индия собирается закупить у России еще пять полковых комплектов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

"Минобороны Индии скоро займется тем, чтобы дать ход предложению ВВС купить дополнительно пять полковых комплектов ЗРК С-400, чтобы разместить их на западе и на востоке, заявили агентству представители сферы обороны", - информирует ANI.

"ВВС также намерены купить дополнительное значительное количество ракет, чтобы еще сильнее нарастить возможности ПВО. Переговоры с российской стороной уже идут", - сообщает агентство.

Конфликт Индии и Пакистана

Оно напоминает, что ЗРК С-400 оказались эффективны в ходе операции "Синдур" при отражении атак Пакистана в мае этого года. По данным ANI, индийским военным удалось сбить пять или шесть пакистанских истребителей, самолет-разведчик на расстоянии в 300 км над пакистанской территорией, крылатые и баллистические ракеты.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400.

ANI отмечает, что Индия получила три полковых комплекта С-400, сейчас ожидает еще два.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия не исключает новых поставок Индии С-400 "Триумф".

