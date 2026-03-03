Поиск

МАГАТЭ подтвердило повреждение прохода в подземный завод в Натанзе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Постройки, через которые можно попасть в иранское подземное предприятие по обогащению ядерных материалов в Натанзе, получили повреждения после авиаударов, сообщило МАГАТЭ.

"На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавнее повреждение входных строений над подземным заводом по обогащению топлива в Натанзе, Иран", - говорится в сообщении.

Сам завод, пострадавший от ударов в июне 2025 года, теперь не затронут, и радиологических последствий не ожидается.

