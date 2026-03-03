Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Банк России 27 февраля подал в Общий суд Евросоюза заявление об оспаривании регламента Совета Евросоюза, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ, сообщает сайт ЦБ.

Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Евросоюза. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий ЕС в отношении суверенных активов Банка России.

Оспариваемым регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных или арбитражных решений.

"В результате принятия регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - отмечает ЦБ.

Кроме того, по мнению ЦБ, при принятии оспариваемого регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, поскольку, в частности, он был принят не единогласно членами союза, а большинством голосов в обход требований статьи 215 Договора о функционировании ЕС.

Банк России заявил, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми ЕС и/или его государствами-членами в отношении ЦБ или его активов.

ЦБ в середине декабря 2025 года впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. Банк России предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений.

12 декабря ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear о возмещении убытков на 200,1 млрд евро (18,2 трлн рублей). Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Позднее Банк России сообщил, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемого имущества и упущенной выгоды.

ЦБ не раз заявлял о готовности оспорить заморозку международных резервов России. "Юридически у нас почти все готово. У нас есть сложности с выстраиванием работы с адвокатами, которые могут защищать наши интересы в зарубежных судах, потому что на это существует ограничение", - сообщала летом 2023 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. До этого статс-секретарь, зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил следующее: "Речь идет не об иске, а об исках вероятно, - с учетом того, что это разные юрисдикции. И эта тематика действительно изучается".

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. После этого Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.