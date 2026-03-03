Поиск

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Банк России 27 февраля подал в Общий суд Евросоюза заявление об оспаривании регламента Совета Евросоюза, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ, сообщает сайт ЦБ.

Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Евросоюза. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий ЕС в отношении суверенных активов Банка России.

Оспариваемым регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных или арбитражных решений.

"В результате принятия регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - отмечает ЦБ.

Кроме того, по мнению ЦБ, при принятии оспариваемого регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, поскольку, в частности, он был принят не единогласно членами союза, а большинством голосов в обход требований статьи 215 Договора о функционировании ЕС.

Банк России заявил, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми ЕС и/или его государствами-членами в отношении ЦБ или его активов.

ЦБ в середине декабря 2025 года впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. Банк России предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений.

12 декабря ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear о возмещении убытков на 200,1 млрд евро (18,2 трлн рублей). Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Позднее Банк России сообщил, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемого имущества и упущенной выгоды.

ЦБ не раз заявлял о готовности оспорить заморозку международных резервов России. "Юридически у нас почти все готово. У нас есть сложности с выстраиванием работы с адвокатами, которые могут защищать наши интересы в зарубежных судах, потому что на это существует ограничение", - сообщала летом 2023 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. До этого статс-секретарь, зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил следующее: "Речь идет не об иске, а об исках вероятно, - с учетом того, что это разные юрисдикции. И эта тематика действительно изучается".

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. После этого Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Банк России Евросоюз Алексей Гузнов Euroclear Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

 Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });