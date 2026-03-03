Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Туры в ОАЭ с вылетами до 8 марта туристы отменяют либо меняют на другие направления, но после этой даты аннуляции пока не превышают 15-20%, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным агрегаторов пакетных туров, по всем заявкам с вылетом до 8 марта аннуляции проводятся в стопроцентном объеме. Однако для более поздних периодов решения принимаются в соответствии с условиями договора. И здесь доля отмен составляет порядка 15-20%", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, у туроператоров отмен бронирований на дальнюю перспективу также относительно мало, что свидетельствует о надежде туристов на возобновление поездок.

"Интерес к перебронированию или отказу от поездки в основном проявляют туристы с ближайшими датами вылета, а также отдельные клиенты туроператоров, планировавшие отдых до конца марта. В качестве альтернативы они чаще всего выбирают Вьетнам, Мальдивы, Египет и в некоторых случаях - Красную Поляну", - говорится в сообщении.