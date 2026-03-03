Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

Поиск

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась вглубь территории южного Ливана для "усиления передовой оборонительной линии", сообщает во вторник The Times of Israel.

"ЦАХАЛ заявляет, что ввел войска глубже на территорию южного Ливана, дальше пяти постов, которые сейчас контролирует Израиль, "в рамках усиления передовой обороны", - сообщает издание.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что такие действия были предприняты, "чтобы предотвратить возможность прямого обстрела израильских населенных пунктов".

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я уполномочили ЦАХАЛ продвинуться и занять дополнительные доминирующие позиции на территории Ливана и оттуда защищать приграничные общины", - говорится в заявлении Каца.

"ЦАХАЛ продолжает решительно действовать против объектов "Хезболлы" в Ливане. Эта террористическая организация платит и заплатит высокую цену за обстрелы Израиля", - добавил министр.

В настоящее время, пишет газета, "ЦАХАЛ наносит точечные удары по инфраструктуре "Хезболлы" с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения на израильскую территорию".

Накануне движение "Хезболла" начала обстрелы севера Израиля ракетами и беспилотниками в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время израильского удара по Тегерану.

Между тем, по данным ближневосточных СМИ, армия Ливана начала отвод своих подразделений из приграничных с Израилем районов.

