Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается в настоящее время на различных уровнях, по отдельным вопросам, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас идёт с американскими коллегами диалог на разных уровнях, в разных форматах, по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений. Но я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как США видят мир, как они видят в этом мире себя, и какую роль они отводят всем остальным", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что "особенно это актуально для ядерных держав в силу понятных причин".

"Президент Путин свое время предложил провести саммит пятёрки государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов СБ ООН, и эта инициатива в полной мере сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно. Я бы сказал, он давно перезрел, и я рассчитываю, что в администрации Трампа это понимают и будут готовы к такому серьезному разговору", - сказал он.