Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

Судно стоит на якоре у берегов Дубая
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Китай оказывает давление на иранских чиновников, чтобы те не предпринимали действий, которые могут помешать экспорту катарского газа или других энергоносителей через Ормузский пролив, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Правительственные чиновники оказывают давление на высокопоставленных иранских коллег, чтобы Тегеран не атаковал нефтяные танкеры и суда, перевозящие сжиженный природный газ, проходящие через Ормузский пролив, и не препятствовал поставкам", - пишет агентство.

По словам источников Bloomberg, иранских чиновников также попросили не наносить удары по экспортным центрам, таким как Катар.

Ранее СМИ сообщали, что глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого выразил поддержку Ирану в защите суверенитета и своих законных прав.

После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей Исламской революции накануне объявил о перекрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

