Brent подорожала до $79,76 за баррель

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива.

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,02 (2,6%), до 79,76 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $4,87 (6,7%), до $77,74 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,45 (2,04%), до $72,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $4,21 (6,3%), до $71,23 за баррель.

Представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США. "Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - сказал бригадный генерал Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".

Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

"Быстрой деэскалации не предвидится, Ормузский пролив по сути закрыт, а Иран демонстрирует готовность наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе, и с учетом всего этого повышательные риски для цен на нефть будут нарастать, пока конфликт продолжается", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Тем временем катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - сказал он CNN.