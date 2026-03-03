Страны Персидского залива перехватили 518 ракет и 1129 БПЛА

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Страны Персидского залива в общей сложности перехватили 518 баллистических ракет и 1129 беспилотников, запущенных по ним Ираном с начала американо-израильской военной операции, сообщает CNN.

Кувейт перехватил 178 баллистических ракет и 384 дрона, сообщает государственное Кувейтское информационное агентство.

По данным Министерства обороны ОАЭ, Эмираты перехватили 169 из 182 запущенных Ираном ракет. Те, что не были уничтожены, упали в море. Эмираты также сбили 645 беспилотников. Еще 44 дрона смогли нанести удары по территории страны.

Как сообщило Министерство обороны Бахрейна, над королевством было перехвачено 70 ракет и 76 дронов.

Катар перехватил 101 из 104 зафиксированных ракет, 24 из 39 беспилотников, а также сбил два иранских бомбардировщика Су-24, сообщило государственное Катарское информационное агентство.