Поиск

Страны Персидского залива перехватили 518 ракет и 1129 БПЛА

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Страны Персидского залива в общей сложности перехватили 518 баллистических ракет и 1129 беспилотников, запущенных по ним Ираном с начала американо-израильской военной операции, сообщает CNN.

Кувейт перехватил 178 баллистических ракет и 384 дрона, сообщает государственное Кувейтское информационное агентство.

По данным Министерства обороны ОАЭ, Эмираты перехватили 169 из 182 запущенных Ираном ракет. Те, что не были уничтожены, упали в море. Эмираты также сбили 645 беспилотников. Еще 44 дрона смогли нанести удары по территории страны.

Как сообщило Министерство обороны Бахрейна, над королевством было перехвачено 70 ракет и 76 дронов.

Катар перехватил 101 из 104 зафиксированных ракет, 24 из 39 беспилотников, а также сбил два иранских бомбардировщика Су-24, сообщило государственное Катарское информационное агентство.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Бахрейн Катар Кувейт ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

 Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

Страны Персидского залива перехватили 518 ракет и 1129 БПЛА

Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

 Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

КСИР сообщил об ударах по базе ВВС США в Бахрейне

Brent подорожала до $79,76 за баррель

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

 Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Джей Ди Вэнс убежден, что операция в Иране не затянется на годы

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8561 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });