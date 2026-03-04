США использовали стратегические бомбардировщики B-52 для ударов по Ирану
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские военные использовали стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress для нанесения ударов по Ирану, следует из данных, опубликованных Центральным командованием ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Как ранее информировало командование, в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в налетах на Иран были задействованы группы стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit и B-1B Lancer. В первом рейде участвовали четыре B-2A, во втором - три B-1B.
По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в третьем рейде, который был проведен в ночь на вторник, участвовали три бомбардировщика B-52H. Их беспосадочный перелет из США до Ирана и обратно обеспечивали американские самолеты-заправщики.
В задачи таких миссий, как указывали в CENTCOM, входит нанесение мощных авиаударов по укрепленным местам размещения иранских баллистических ракет.