США использовали стратегические бомбардировщики B-52 для ударов по Ирану

Бомбардировщик B-52 Stratofortress на авиашоу в Чехии в сентябре 2025 года Фото:Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские военные использовали стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress для нанесения ударов по Ирану, следует из данных, опубликованных Центральным командованием ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Как ранее информировало командование, в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в налетах на Иран были задействованы группы стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit и B-1B Lancer. В первом рейде участвовали четыре B-2A, во втором - три B-1B.

По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в третьем рейде, который был проведен в ночь на вторник, участвовали три бомбардировщика B-52H. Их беспосадочный перелет из США до Ирана и обратно обеспечивали американские самолеты-заправщики.

В задачи таких миссий, как указывали в CENTCOM, входит нанесение мощных авиаударов по укрепленным местам размещения иранских баллистических ракет.