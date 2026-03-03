Поиск

Макрон обратился к нации в связи с событиями на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к французам представил свой анализ ситуации на Ближнем Востоке, возложив основную ответственность на Иран, но признав действия США и Израиля "вне международного права".

В миреМакрон заявил о необходимости расширения ядерного арсенала ФранцииЧитать подробнее

"С прошлой субботы война вновь охватила Ближний Восток. Сейчас она распространяется по всему региону. Основная ответственность за эту ситуацию лежит на Исламской Республике Иран", - заявил Макрон во вторник вечером.

Он также напомнил об "опасной ядерной программе" иранского режима, его поддержке "террористических группировок" в Ливане и Йемене, ополченцев в Ираке и о "приказе стрелять по собственному народу".

Вместе с тем французский президент заметил: "Соединенные Штаты Америки и Израиль решили начать военные операции, проводимые вне международного права, что мы не можем одобрить. И все же история никогда не оплакивает палачей своего народа. Ни о ком из них не будут сожалеть".

"Вместе с Германией и Соединенным Королевством, мы четко высказались за прекращение ударов", - добавил Макрон.

В миреВ Париже заявили о готовности поддержать оборону стран Персидского заливаЧитать подробнее

Президент Франции предостерег Израиль от наземной операции в Ливане, заявив, что это будет "опасной эскалацией", и подчеркнул, что "Хезболла" совершила "серьезную ошибку", нанеся удар по Израилю первой.

По словам Макрона, около 400 тыс. французских граждан находятся в регионе, и государство организует их упорядоченную репатриацию. Первые рейсы по эвакуации французов с Ближнего Востока прибывают в Париж во вторник вечером.

Президент сообщил, что в плане внутренней безопасности распорядился, чтобы правительство усилило операцию по военной защите Sentinelle и повысило бдительность в отношении мест и лиц, которые потенциально могут подвергнуться нападениям террористов.

Он отметил, что две французские военные базы в регионе подверглись "ограниченным ударам", и объявил о намерении создать "оборонительные" силы на Ближнем Востоке.

В миреФранция поможет Кипру бороться против ракет и дроновЧитать подробнее

"У нас есть оборонные соглашения, которые связывают нас с Катаром, Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. У нас также есть связи с Иорданией и нашими курдскими союзниками. Мы сбили беспилотники в целях законной самообороны (...). В дополнение к уже имеющимся ресурсам, в последние часы были развернуты радары и истребители Rafale", - сказал Макрон. Он также сообщил, что к берегам Кипра направлен французский фрегат "Лангедок", а в Средиземном море будет развернут авианосец "Шарль де Голль".

Французский лидер объявил о намерении создать коалицию с целью обеспечения безопасности морских путей, чтобы "защищать экономические интересы, поскольку цены на нефть, газ и международная торговля серьезно нарушены этой войной".

"Сегодня Ормузский пролив фактически закрыт. Именно через этот пролив проходит около двадцати процентов мирового объема нефти и сжиженного природного газа. Суэцкий канал и Красное море также испытывают напряженность и угрозы. Мы берем на себя инициативу по созданию коалиции для объединения ресурсов, в том числе военных, с целью возобновления и обеспечения безопасности движения по этим морским путям, которые имеют важное значение для мировой экономики", - заявил президент Франции.

Франция Эммануэль Макрон Ближний Восток Иран США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон обратился к нации в связи с событиями на Ближнем Востоке

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 300 пусковых установок баллистических ракет Ирана

ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости

Израиль заявил об ударе по связанному с иранской ядерной программой объекту

США поразили более 1,7 тыс. целей в Иране с начала военной операции

Ученые РАН спрогнозировали рост солнечной активности в ближайшие десятилетия

 Ученые РАН спрогнозировали рост солнечной активности в ближайшие десятилетия

Корабли США наносят массированные ракетные удары по Ирану

Израиль изучает возможность открытия воздушного пространства на этой неделе

Республиканцы в Сенате предостерегли Трампа от расширения операции против Ирана

Ирак снизил производство нефти из-за затоваривания и прекратил экспорт из Курдистана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 305 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });