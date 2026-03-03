Макрон обратился к нации в связи с событиями на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к французам представил свой анализ ситуации на Ближнем Востоке, возложив основную ответственность на Иран, но признав действия США и Израиля "вне международного права".

"С прошлой субботы война вновь охватила Ближний Восток. Сейчас она распространяется по всему региону. Основная ответственность за эту ситуацию лежит на Исламской Республике Иран", - заявил Макрон во вторник вечером.

Он также напомнил об "опасной ядерной программе" иранского режима, его поддержке "террористических группировок" в Ливане и Йемене, ополченцев в Ираке и о "приказе стрелять по собственному народу".

Вместе с тем французский президент заметил: "Соединенные Штаты Америки и Израиль решили начать военные операции, проводимые вне международного права, что мы не можем одобрить. И все же история никогда не оплакивает палачей своего народа. Ни о ком из них не будут сожалеть".

"Вместе с Германией и Соединенным Королевством, мы четко высказались за прекращение ударов", - добавил Макрон.

Президент Франции предостерег Израиль от наземной операции в Ливане, заявив, что это будет "опасной эскалацией", и подчеркнул, что "Хезболла" совершила "серьезную ошибку", нанеся удар по Израилю первой.

По словам Макрона, около 400 тыс. французских граждан находятся в регионе, и государство организует их упорядоченную репатриацию. Первые рейсы по эвакуации французов с Ближнего Востока прибывают в Париж во вторник вечером.

Президент сообщил, что в плане внутренней безопасности распорядился, чтобы правительство усилило операцию по военной защите Sentinelle и повысило бдительность в отношении мест и лиц, которые потенциально могут подвергнуться нападениям террористов.

Он отметил, что две французские военные базы в регионе подверглись "ограниченным ударам", и объявил о намерении создать "оборонительные" силы на Ближнем Востоке.

"У нас есть оборонные соглашения, которые связывают нас с Катаром, Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. У нас также есть связи с Иорданией и нашими курдскими союзниками. Мы сбили беспилотники в целях законной самообороны (...). В дополнение к уже имеющимся ресурсам, в последние часы были развернуты радары и истребители Rafale", - сказал Макрон. Он также сообщил, что к берегам Кипра направлен французский фрегат "Лангедок", а в Средиземном море будет развернут авианосец "Шарль де Голль".

Французский лидер объявил о намерении создать коалицию с целью обеспечения безопасности морских путей, чтобы "защищать экономические интересы, поскольку цены на нефть, газ и международная торговля серьезно нарушены этой войной".

"Сегодня Ормузский пролив фактически закрыт. Именно через этот пролив проходит около двадцати процентов мирового объема нефти и сжиженного природного газа. Суэцкий канал и Красное море также испытывают напряженность и угрозы. Мы берем на себя инициативу по созданию коалиции для объединения ресурсов, в том числе военных, с целью возобновления и обеспечения безопасности движения по этим морским путям, которые имеют важное значение для мировой экономики", - заявил президент Франции.