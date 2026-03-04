Поиск

Военные США и Эквадора начали совместные операции по борьбе с наркотеррористами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Южное командование ВС США (SOUTHCOM) сообщило о начале совместной с эквадорскими вооруженными силами борьбе с признанными США террористическими организациями наркоторговцев в Эквадоре.

"3 марта эквадорские и американские вооруженные силы начали операции против признанных террористическими организаций в Эквадоре. (...) Вместе мы предпринимает решительные действия, противостоя наркотеррористам, долгое время несшим террор, насилие и коррупцию гражданам по всему полушарию", - сообщило командование в соцсети X.

Согласно публикации, в свою очередь, глава SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донаван высоко оценил "непоколебимую приверженность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, их мужество и решимость, проявленные в ходе продолжающихся действий против наркотеррористов в их стране".

