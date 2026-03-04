Поиск

Фондовые индексы США во вторник снизились на 0,8-1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за отсутствия признаков деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго может продлиться конфликт, начавшийся с удара США и Израиля по Ирану, поскольку перспектив завершения боевых действий пока не видно. Расширяющийся конфликт вызывает перебои в мировой торговле, что может подстегнуть инфляцию и привести к ухудшению ситуации в глобальной экономике, отмечают эксперты.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры оценивают более чем в 95% вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам заседания, которое завершится 18 марта, по данным CME FedWatch. При этом шанс на то, что ставка не изменится в июне, вырос до 56% с менее 50% несколько дней назад, сообщает агентство Reuters.

Нарушение авиасообщения по всему миру продолжает оказывать давление на авиакомпании и туристические фирмы. При этом резкое подорожание нефти, вероятнее всего, приведет к существенному увеличению расходов на топливо у круизных операторов и авиаперевозчиков. Цена акций United Airlines Holdings во вторник уменьшилась на 0,7%, American Airlines Group - на 0,5%, Southwest Airlines Co. - на 1,1%, Carnival Corp. - на 2,1%, Norwegian Cruise Line - на 4,1%.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли также снизились, в том числе Nvidia Corp. - на 1,3%, Broadcom - на 1,6%, Qualcomm Inc. - на 2,1%, Intel Corp. - на 5,3%, Advanced Micro Devices - на 3,9%, Texas Instruments Inc. - на 3,4%, Micron Technology Inc. - на 8%.

Стоимость бумаг Boeing Co. опустилась на 2,5%, Tesla - на 2,7%, Apple Inc. - на 0,4%, Alphabet Inc. - на 1%, Newmont Corp. - на 7,7%, Albemarle Corp. - на 7,6%, Paramount Skydance Corp. - на 6,7%, Caterpillar Inc. - на 4%.

Акции On Holding упали в цене более чем на 6%. Швейцарский производитель кроссовок и спортивной продукции прогнозирует увеличение выручки в 2026 году не менее чем на 23% без учета изменения курса обмена валют после подъема на 30% в прошлом году. Ожидаемое ослабление темпов роста разочаровало инвесторов.

Бумаги сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone подешевели на 6,3%, поскольку квартальная выручка компании не оправдала прогноз аналитиков.

Между тем котировки акций Target Corp. подскочили на 6,7%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) сократил чистую прибыль на 5,2%, но скорректированный показатель превзошел средний прогноз аналитиков.

Ритейлер электроники Best Buy Co. в четвертом финквартале (ноябрь-январь) нарастил чистую прибыль более чем в 4,6 раза, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Кроме того, бумаги International Business Machines подорожали на 2,5%, Adobe Inc. - на 3,9%, Salesforce Inc. - на 1,6%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 403,51 пункта (на 0,83%) и составил 48501,27 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 64,99 пункта (на 0,94%) - до 6816,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 232,17 пункта (на 1,02%) и завершил сессию на отметке 22516,69 пункта.

Dow Jones Industrial Average Norwegian Cruise Line Nasdaq Composite Nvidia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

Саудовская Аравия перехватила две иранские крылатые ракеты

UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре

США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

 США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

Израиль нанес удары примерно по 60 связанным с "Хезболлой" объектам в Ливане

Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

 Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

Израиль начал новую волну ударов по Ирану

 Израиль начал новую волну ударов по Ирану

Tasnim сообщает, что Иран сбил американский истребитель F-15

США использовали стратегические бомбардировщики B-52 для ударов по Ирану

 США использовали стратегические бомбардировщики B-52 для ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 322 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8567 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });