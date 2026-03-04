Фондовые индексы США во вторник снизились на 0,8-1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за отсутствия признаков деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго может продлиться конфликт, начавшийся с удара США и Израиля по Ирану, поскольку перспектив завершения боевых действий пока не видно. Расширяющийся конфликт вызывает перебои в мировой торговле, что может подстегнуть инфляцию и привести к ухудшению ситуации в глобальной экономике, отмечают эксперты.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры оценивают более чем в 95% вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам заседания, которое завершится 18 марта, по данным CME FedWatch. При этом шанс на то, что ставка не изменится в июне, вырос до 56% с менее 50% несколько дней назад, сообщает агентство Reuters.

Нарушение авиасообщения по всему миру продолжает оказывать давление на авиакомпании и туристические фирмы. При этом резкое подорожание нефти, вероятнее всего, приведет к существенному увеличению расходов на топливо у круизных операторов и авиаперевозчиков. Цена акций United Airlines Holdings во вторник уменьшилась на 0,7%, American Airlines Group - на 0,5%, Southwest Airlines Co. - на 1,1%, Carnival Corp. - на 2,1%, Norwegian Cruise Line - на 4,1%.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли также снизились, в том числе Nvidia Corp. - на 1,3%, Broadcom - на 1,6%, Qualcomm Inc. - на 2,1%, Intel Corp. - на 5,3%, Advanced Micro Devices - на 3,9%, Texas Instruments Inc. - на 3,4%, Micron Technology Inc. - на 8%.

Стоимость бумаг Boeing Co. опустилась на 2,5%, Tesla - на 2,7%, Apple Inc. - на 0,4%, Alphabet Inc. - на 1%, Newmont Corp. - на 7,7%, Albemarle Corp. - на 7,6%, Paramount Skydance Corp. - на 6,7%, Caterpillar Inc. - на 4%.

Акции On Holding упали в цене более чем на 6%. Швейцарский производитель кроссовок и спортивной продукции прогнозирует увеличение выручки в 2026 году не менее чем на 23% без учета изменения курса обмена валют после подъема на 30% в прошлом году. Ожидаемое ослабление темпов роста разочаровало инвесторов.

Бумаги сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone подешевели на 6,3%, поскольку квартальная выручка компании не оправдала прогноз аналитиков.

Между тем котировки акций Target Corp. подскочили на 6,7%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) сократил чистую прибыль на 5,2%, но скорректированный показатель превзошел средний прогноз аналитиков.

Ритейлер электроники Best Buy Co. в четвертом финквартале (ноябрь-январь) нарастил чистую прибыль более чем в 4,6 раза, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Кроме того, бумаги International Business Machines подорожали на 2,5%, Adobe Inc. - на 3,9%, Salesforce Inc. - на 1,6%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 403,51 пункта (на 0,83%) и составил 48501,27 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 64,99 пункта (на 0,94%) - до 6816,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 232,17 пункта (на 1,02%) и завершил сессию на отметке 22516,69 пункта.