Эскалация на границе Афганистана с Пакистаном привела к перемещению примерно 20 тыс. семей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Интенсификация боевых действий на границе Афганистана с Пакистаном, а также эскалация, связанная с кризисом вокруг Ирана, привели к ухудшению гуманитарной ситуации в Афганистане, сообщают из Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

"Столкновения на границе с Пакистаном, протяженность которой составляет около 2400 километров, привели к перемещению примерно 20 тысяч семей в восточных, юго-восточных и южных регионах Афганистана", - говорится в сообщении на сайте ООН.

В нем отмечается, что удары с земли и воздуха затронули более 30 районов в афганских провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Лагман, Пактика, Пактия, Хост, Кандагар и Гильменд. Во всех этих провинциях ВПП была вынуждена временно приостановить меры социальной поддержки, программы школьного питания и проекты по обеспечению для населения средств к существованию.

По данным ВПП ООН, в четырех затронутых провинциях наблюдаются критические показатели острого недоедания.

Тем временем на западе Афганистана - на границе с Ираном - ожидается рост числа возвращенцев из этой страны, оказавшейся в центре эскалации насилия на Ближнем Востоке.

В 2025 году ВПП оказала поддержку более чем полумиллиону афганских возвращенцев на границе с Ираном и Пакистаном. Помощь включала денежные выплаты и продукты питания для женщин и детей.

В 2025 году в Афганистан уже вернулось более 2,5 млн человек из Ирана и Пакистана. Еще до начала эскалации аналитики предсказывали аналогичный приток в 2026 году, однако возобновление боевых действий может привести к еще большему потоку беженцев, создав невыносимую нагрузку на гуманитарную систему реагирования.

В сообщении отмечается, что Афганистан по-прежнему остается одним из главных очагов голода в мире: каждый третий житель страны - 17,4 млн человек - остро нуждается в продовольственной помощи. Уровень детского недоедания также достиг тревожных значений - по прогнозам, в 2026 году в лечении будут нуждаться 3,7 млн детей.

"В условиях надвигающегося кризиса и с учетом нехватки финансирования ВПП не может помочь семьям, бегущих из Ирана и Пакистана, а также тем, кто был вынужден покинуть свои дома внутри Афганистана из-за трансграничного конфликта", - говорится в сообщении.

ВПП предупреждает, что уже к апрелю 2026 года средства, выделенные на финансирование чрезвычайных операций организации, закончатся, из-за чего миллионы людей лишатся поддержки.

Отмечается также, что Всемирной продовольственной программе требуется $313 млн на осуществлении своих операций в Афганистане. В организации призывают международное сообщество выполнить свои обязательства и выделить необходимые средства.

