Беспилотник атаковал штаб-квартиру курдов в Ираке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Беспилотник нанес удар по складу оружия в штаб-квартире курдской оппозиционной группы в городе Декала на севере Ирака, два человека получили ранения. Об этом сообщает в среду Al Jazeera со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

Телеканал напоминает, что Иран обвиняет власти Иракского Курдистана в укрывательстве вооруженных групп, участвующих в нападениях на представителей иранских властей. Корпус стражей Исламской революции Ирана неоднократно наносил удары по позициям иракских курдов.