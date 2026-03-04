Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

Дым от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки золота и серебра серьезно нарушены на фоне отмены большинства авиарейсов в Дубай и из него ввиду конфликта на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

Дубай - один из ведущих хабов для поставок золота. В минувшем году через него прошло около 20% мировых поставок этого металла, включая партии из Африки для рафинирования в ОАЭ и транзит из Европы в Азию.

По словам трейдеров и аналитиков, длительные перебои в поставках золота и серебра могут привести к росту цен на азиатских рынках и повышению волатильности.

"После приостановки полетов с Ближнего Востока доступность золота стала предметом опасений", - говорит старший рыночный стратег World Gold Council (WGC) Джон Рид. Это одна из причин резкого роста цен в Индии, где в пятницу золото торговалось с дисконтом примерно в $50 к лондонским котировкам, а в понедельник - уже на их уровне, отмечает он.

По данным таможенных органов, Дубай был вторым в мире по объемам экспорта золота в 2024 году, а Индия - его главным рынком.

Индия наверняка больше всех пострадает от перебоев в Дубае, поскольку Дубай - один из ключевых перевалочных пунктов для поставок драгоценных металлов в эту страну, заявляет руководитель анализа рынков в StoneX Рона О'Коннелл.

"Обходные пути на краткосрочную перспективу должны найтись, но если все затянется, то ничего нельзя исключать", - сказала она.

С момента начала американо-израильских атак на Иран в субботу основная часть коммерческих авиаперевозок из стран Персидского залива была приостановлена. Во вторник из Дубая вылетело несколько пассажирских рейсов, но, по словам осведомленных источников, золото на них не перевозилось, в приоритете были скоропортящиеся грузы.

"Прямо сейчас по воздуху ничего ниоткуда не перевозится", - отмечает один из трейдеров на рынке золота и выражает надежду на то, что перебои не продлятся долго. Золото обычно перевозится как груз пассажирской авиацией в объеме не более 5 тонн (около $830 млн по текущим ценам).

Некоторые транспортно-логистические компании активно работают над поставкой золота, зависшего у авиаперевозчиков в лондонском аэропорту Хитроу. Эти грузы уже были направлены на прохождение таможенных процедур и должны быть официально отозваны, прежде чем можно будет изменить маршрут транспортировки.

По словам источников на рынке, поставки серебра из Лондона страдают еще больше.

Кроме того, Ближний Восток частично отрезан от импортного продовольствия, поскольку суда избегают захода в Ормузский пролив, что повышает риск дефицита в странах Персидского залива и усиливает давление на и без того высокие цены в Иране.

Большинство судов с зерном и продуктами питания для стран Персидского залива проходят по этой артерии. В прошлом году регион импортировал примерно 30 млн тонн зерна, в том числе Иран - 14 млн тонн, и основная часть поставок, по данным Kpler, осуществлялась через Ормузский пролив.

По оценкам компании, Саудовская Аравия импортирует около 40% зерна и семян масличных культур через порты на восточном побережье, выходящие в Персидский залив. ОАЭ ввозит порядка 90% этого сырья через дубайский порт Джабаль-Али, где также обрабатываются контейнеры с продовольствием и скоропортящимися товарами минимум для четырех стран с общим населением порядка 45-50 млн человек - ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.

Если перебои затянутся, у Ирана будут серьезные проблемы с продовольствием, говорит аналитик Kpler Ишан Бхану. Американо-израильские удары могут прервать работу цепочек поставок и инфраструктуры в стране, предупреждает он.

"Есть непосредственный риск дефицита продовольствия в регионе, - заявляет ассистент кафедры ближневосточных исследований Лейденского университета Кристиан Хендерсон. - Страны Персидского залива крайне зависимы от импортных продуктов питания".

Йемен, Судан и Сомали, для которых ОАЭ выступает перевалочным пунктом, также могут столкнуться с дефицитом и ростом цен, отмечает он.

Иран значительную часть сельхозпродукции выращивает сам, но ввозит много зерна и семян масличных, из которых получают пищевое масло и высокобелковый шрот для кормов. По словам Бхану, практически вся кукуруза, а также крупные объемы соевых бобов и пшеницы поступают через Ормузский пролив.

Кроме того, при затяжном конфликте в дефиците могут оказаться сахар и чай, полагают эксперты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Во вторник Иран ввел полный запрет на экспорт продовольствия и сельхозпродукции, чтобы обеспечить население необходимыми товарами. Днем ранее министр сельского хозяйства Голамреза Нури Гезелдже призвал граждан страны воздержаться от скупки продуктов.

До начала конфликта иранские власти заявляли, что у страны есть стратегический резерв пшеницы в размере 4 млн тонн, чего хватит на четыре месяца.